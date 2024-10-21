Çinli otomotiv devi, kendi kendini süren uçan arabasını tanıttı

Son yıllarda sektörde yaşanan gelişmelerle uçan arabalar, bilimkurgu dünyasından çıkıp gökyüzünde süzülmeye gittikçe daha fazla yaklaşıyor.

Özellikle Çin şirketleri alana öncülük ederken, bir hamle de otomotiv devi Chery'den geldi.

Şirket, 18 wkimde düzenlenen bir konferansta "Kara ve Hava Aracı" adlı uçan araba prototipini sergiledi.

Direksiyonu ve gaz pedalı olmamasıyla göze çarpan elektrikli araç; uçak, akıllı kokpit ve akıllı şasi olmak üzere üç kısımdan meydana geliyor.

Halihazırda geliştirilme aşamasındaki Kara ve Hava Aracı, 80 kilometrelik test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Chery'nin otonom uçuş ve kara sürüş modları arasında geçiş yapabildiğini söylediği aracın, bu sayede sıkışık trafikte sürücülerin imdadına yetişmesi bekleniyor. Araba uçuş modundayken dikey kalkış ve iniş yapıyor.

Şirketin daha önce yaptığı açıklamalara göre uçan araba en fazla 1000 metre yüksekliğe çıkıyor. Saatte en fazla 120 kilometreye ulaşabilen aracın uçuş süresiyse yaklaşık 40 dakika.

Chery gibi şirketlerin ardı ardına yeni araçlarının test uçuşlarını gerçekleştirdiği göz önüne alınırsa bunlar sanılandan daha erken yaygınlaşabilir.

Diğer yandan uzmanlar bu araçların piyasaya sürülmesi durumunda ciddi güvenlik düzenlemelerine ihtiyaç duyulacağını vurguluyor.

10-20 yıldan önce yaygınlaşması beklenmiyor

Havacılık ve uzay mühendisliği alanında çalışan Dr. Pat Anderson, uçan arabaların önündeki en büyük engellerden birinin ekonomik temelli olduğunu söylüyor.

Dr. Anderson bu araçlara muhtemelen zengin bir azınlığın sahip olacağını düşünüyor.

Güvenlik düzenlemeleri ihtiyacına dikkat çeken uzman, bu taşıtların 10 ila 20 yıldan önce yaygınlaşmasını beklemiyor.