Dünya
Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti11 Ekim 2019 Cuma 16:31 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 16:36
İlk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Rus Kozmonot Alexei Leonov hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AP]
Tarihte ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştiren Rus kozmonot Alexei Leonov'un 85 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
1934 yılında dünyaya gelen Alexei Leonov, Sovyetler Birliği'nin aralarında German Tivor ve Yuri Gagarin'in de bulunduğu 20 kişilik ilk kozmonot ekibinin üyesiydi.
[Fotoğraf: Global Look Press]
Alexei Leonov, 1965 yılında uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk insan olmuştu.
Kaynak: AFP
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