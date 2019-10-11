Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

276 bin Suriyeli ülkesine döndü

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Lübnan topraklarındaki Suriyeli mültecileri temel bir mesele olarak ele aldıklarını söyleyen Avn, geçen yıl sağladıkları koordinasyonla başlatılan gönüllü dönüş kapsamında bugüne kadar 276 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gittiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Avn, dönüş yapan Suriyeli mülteciler konusunda şu ana kadar kendilerine olumsuz herhangi bir bilginin ulaşmadığını söyledi.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Murrison da ülkesi ile Lübnan arasındaki iş birliğinin güçlenmesine önem verdiklerini ifade etti.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.

Kaynak: AA