İnsanoğlu hem uzayı keşfetmek hem de kendine yeni yaşam alanları bulmak için çaba sarf ediyor. Ancak bu çalışmalar oldukça maliyetli.



Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay teknolojisi şirketi SpinLaunch, uzaya gitmenin ekonomik ve çevreci yolu için çalışıyor.



Firmaya aralarında NASA'nın da bulunduğu kurum ve kuruluşlar da destek veriyor.



Bugüne kadar 10 test gerçekleştirilen çalışmada geleneksel yakıt tabanlı roketlerden farklı teknoloji kullanılıyor.



Elektrikle çalışan 33 metrelik kinetik sistem, sapan benzeri bir mekanizma ile fırlatmayı gerçekleştiriyor.



Son testte, uzay aracı yaklaşık 7 kilometre yüksekliğe kadar fırlatılabildi.



Amaç bu yüksekliği 60 kilometreye kadar çıkarabilmek.

Bilim insanları, yapılan testlerle, fırlatma ortamı ve yüklerin entegrasyon süreci hakkında kritik veriler sağlandığını belirtiyor. Uzun vadede yakıt ve altyapı gereksinimlerinin yüzde 70 azalacağı kaydediliyor.