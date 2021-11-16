Şair, Yahya Kemal’in "Bursa’nın devamı" diye nitelendirdiği Üsküp, şairin kendi adıyla düzenlenen şiir şölenine evsahipliği yaptı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen "Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni" Türk dünyasından şairleri ağırladı.

Makedonya Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen şiir şölenine Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovka, Türk kurumlarının temsilcileri ve edebiyat severler katıldı.

"Bütün şairleri Üsküp'te birleştirm amacımız vardı"

Kuzey Makedonya'dan yazar Leyla Şerif Emin,"Üsküp’te bütün şairleri birleştirme amacımız vardı. Gelen şairlerle Yahya Kemal Beyatlı’nın doğduğu evi, mahalleyi gezmeye çalıştık, onlara tanıtmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, "İnşallah bu topraklarda Türkçenin varoluşunun bir adımı olarak gördüğümüz bu tarz organizasyonları hem önümüzdeki yıllarda bunun devam etmesi hem de farklı organizasyonlarla Türkçe ile ilgili yapılan her çalışmada MATÜSİTEB olarak öncü olmaya devam edeceğiz ve bu noktada gayretlerimiz ısrarla sürecektir." dedi.

Etkinliğe Kuzey Makedonya ve Türkiye’nin yanı sıra Bosna-Hersek ve Kosova’dan şairler katıldı.

Konuk şairler, şiirlerini Üsküplüler için seslendirdi.