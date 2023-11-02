Ürdünlü kadın, Refah sınırındaki geçişte eşinden ayrılmak zorunda kaldı

Refah Sınır Kapısı, Gazze'den ayrılacak yabancı uyruklular ve tedavi olmak üzere Mısır'a geçecek yaralılar için açıldı.

Yabancı pasaport sahipleri Mısır'a geçmeye başladı. Geçişler sırasında bir ayrılık yaşandı.

Yeni evli bir çift sınır kapısında ayrılmak zorunda kaldı. Ürdün pasaportlu genç kadının Mısır'a geçmesine izin verilirken, Filistinli kocasının Gazze'de kalması gerekti.

Filistinli genç adam eşini teselli etmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Çift gözyaşları içinde vedalaştı.

"Çok küçükler, nasıl terk ederim?"

İsrail, Filistinli bir anneyi ise Refah sınırında Ürdün pasaportu olan çocuklarından ayırmaya zorladı. Gözü yaşlı anne çocuklarını terk etmeye zorlanmasına isyan etti.

Filistinli anne "Buraya geldim bana ya çocuklarınla geri dön ya da çocuklarını bırak sen geri dön dediler ,nasıl ? Ben anneyim anne, çocuklarımı nasıl bırakırım?Çocuklarım biri 2 yaşında diğeri 3 yaşında nasıl bir ülkeden başka ülkeye çıksınlar?"