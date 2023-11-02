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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 14:15

Ürdünlü kadın, Refah sınırındaki geçişte eşinden ayrılmak zorunda kaldı

Gazze'de yeni evli bir çift, Refah sınırındaki geçişin yabancılara açılmasının ardından yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ürdün pasaportu taşıyan genç kadının Mısır'a geçmesine izin verilirken, Filistinli koca Gazze'den çıkamadı. Filistinli bir anne ise Refah sınırında Ürdün pasaportu olan çocuklarından ayrılmaya zorlandı.

Refah Sınır Kapısı, Gazze'den ayrılacak yabancı uyruklular ve tedavi olmak üzere Mısır'a geçecek yaralılar için açıldı.

Yabancı pasaport sahipleri Mısır'a geçmeye başladı. Geçişler sırasında bir ayrılık yaşandı.

Yeni evli bir çift sınır kapısında ayrılmak zorunda kaldı. Ürdün pasaportlu genç kadının Mısır'a geçmesine izin verilirken, Filistinli kocasının Gazze'de kalması gerekti.

Filistinli genç adam eşini teselli etmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Çift gözyaşları içinde vedalaştı.

"Çok küçükler, nasıl terk ederim?"

İsrail, Filistinli bir anneyi ise Refah sınırında Ürdün pasaportu olan çocuklarından ayırmaya zorladı. Gözü yaşlı anne çocuklarını terk etmeye zorlanmasına isyan etti.

Filistinli anne "Buraya geldim bana ya çocuklarınla geri dön ya da çocuklarını bırak sen geri dön dediler ,nasıl ? Ben anneyim anne, çocuklarımı nasıl bırakırım?Çocuklarım biri 2 yaşında diğeri 3 yaşında nasıl bir ülkeden başka ülkeye çıksınlar?" 

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Filistin - İsrail Çatışması Mısır
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