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Dünya
AA 02.11.2023 13:50

Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri yakalandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, 1992'de Ermeni güçlerce Azerbaycanlılara karşı gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın faillerinden birinin yakalandığını duyurdu.

Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri yakalandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun 19 Eylül'de Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda Hocalı Katliamı'nın faillerinden Madat Babayan'ın yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Babayan'ın sorgusunda, Hocalı'da sivil Azerbaycanlıların katliamında yer aldığını, cesetlere hakaret ve esirlere işkence eylemlerine tanıklık ettiği itirafında bulunduğu belirtildi.

30 yıldır dinmeyen acı 'Hocalı Katliamı'
30 yıldır dinmeyen acı 'Hocalı Katliamı'

Babayan'ın, Hocalı'da yaptıkları yağmalarla ilgili de itirafları olduğu ve katlettikten sonra gömdükleri Azerbaycanlıların toplu mezarlarının yerini gösterdiği kaydedildi.

Hocalı'da, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivil katledilmişti.

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