Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
[Fotoğraf: Getty]
Ürdün, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı şiddetle kınanarak, "saldırının mübarek ramazan ayında Müslümanların dini duygularını kışkırtan, kabul edilemez, ırkçı bir eylem" olduğu belirtildi.
Açıklamada, tehlikeli nefret eylemlerinden biri ve dinlere hakaret ile şiddeti teşvik eden İslamofobi'nin bir tezahürü olan saldırının, asla ifade özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.
Barışçıl yaşamı tehdit eden, şiddet ve nefreti körükleyen bu sorumsuz davranışların durması gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu eylemlere izin verilmemesi konusunda sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulunuldu.
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