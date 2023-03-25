Fransa'da binlerce çevreci, 16 yapay su havzası inşaatı projesini, ülkenin Deux-Sevres vilayetinde Saint-Soline köyünde protesto etti.

Göstericiler, doğa için zararlı gördükleri projeden vazgeçilmesini talep ediyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestoda jandarma ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin basına açıklama yaptı.

"Çok sayıda jandarma aracı ateşe verildi"

Deux-Sevres valiliğince yasaklanan gösteriye binlerce kişinin katıldığını kaydeden Darmanin, katılımcılar arasında 1000'den fazla "radikal" eylemci bulunduğuna dikkati çekti.

Darmanin, "radikal" eylemcilerin çok sayıda jandarma aracını ateşe verdiğini ve jandarmalara molotof kokteyli, maytap, bıçak gibi cisimler fırlattığını belirtti. Darmanin, jandarmaların çok sayıda plastik el bombası kullandığını dile getirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Nihai olmayan bilançoya göre 24 jandarma ve 7 göstericinin yaralandığını kaydeden Darmanin, bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Fransız Bakan, dünden bu yana 15 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 12'sinin hala gözaltında olduğunu belirtti.

Darmanin, güvenlik güçlerinin gösteride ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Öte yandan, organizatörlerden yapılan açıklamada, 30 binden fazla kişinin katıldığı gösteride 3'ü ağır yaklaşık 200 kişinin yaralandığı, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 1 kişinin komada olduğu belirtildi.​​​​​​​