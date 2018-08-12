Ürdün'de operasyon sırasında bina çöktü

Ürdün güvenlik güçleri, el-Salt kentinde dün 1 emniyet mensubunu öldüren teröristlere karşı operasyon gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklara göre, teröristlerin bulundukları binadan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu iki taraf arasında çatışma çıktı.

Teröristler binaya yerleştirdikleri düzeneği patlattı

Yaşanan çatışma esnasında terörist gruplar daha önceden binaya yerleştirdikleri bomba düzeneğini patlattı. Patlama sonucu bina çöktü. Binanın çöküş anı ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, çatışmada 3 polisin hayatını kaybettiğini ve 2 sivilin yaralandığını belirtti.

Guneymat, emniyet güçlerinin hücre evindeki 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

1 emniyet mensubu hayatını kaybetti

Amman'ın Fahis ilçesinde Jandarma Komutanlığına ait bir araçta patlama meydana gelmiş ve 1 emniyet mensubu hayatını kaybederken, 6'sı yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, olayın el yapımı bombanın patlaması sonucu gerçekleştiğini açıklamış, saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmamıştı.

Ürdün, Kerak kentinde Aralık 2016'da 7 polis ve 1 turistin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı olayın ardından ilk kez böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Kaynak: İHA - AA