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Dünya
AA 15.09.2024 18:00

Ürdün'de hükümeti kurma görevi Ürdün Kraliyet Ofis Müdürü Hassan'a verildi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni hükümeti kurması için Ürdün Kraliyet Ofis Müdürü Cafer Hassan'ı görevlendirdi.

Ürdün'de hükümeti kurma görevi Ürdün Kraliyet Ofis Müdürü Hassan'a verildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, parlamento seçimlerinin ardından eski Başbakan Bişr el-Hasavne'nin teamül gereğince istifasını 2. Abdullah'a sunmasının ardından yeni başbakan belli oldu.

Kral Abdullah, Hasavne'nin istifasını kabul ederek Hassan'a gönderdiği mektupta yeni hükümeti kurma görevini kendisine verdi.

Lisans eğitimini Paris Amerikan Üniversitesi'nde tamamlayan Hassan'ın Harvard Üniversitesi'nde kamu yönetimi ve Boston Üniversitesi'nde de uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek lisans dereceleri bulunuyor.

Ürdün'de başbakanlık görevi verilen 56 yaşındaki Hassan, dışişleri bakanlığında ve devlet bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Hassan, başbakan olarak atanmasından önce Ürdün Kraliyet Ofis Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cafer Hassan, Kral 2. Abdullah döneminin 14. Başbakanı oldu.

Ürdün'de her parlamento seçiminin ardından hükümet, yeni hükümetin kurulmasına hazırlık amacıyla Kral’a istifasını sunuyor.

Bişr el-Hasavne hükümeti 12 Ekim 2020'de kurulmuştu.

Ürdün'de 10 Eylül’de yapılan seçimlerde ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden 1623 aday, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 138 sandalye için yarışmıştı.

Ürdün'de parlamento, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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