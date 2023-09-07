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Dünya
AA 07.09.2023 02:00

Ürdün Yatırım Bakanı "Katar'ın yatırımlarını artırma çabalarının olduğunu" açıkladı

Ürdün Yatırım Bakanı Hulud es-Sakkaf, ülkesinin Katar'ın yatırımlarını artırmak amacıyla yoğun çabaları bulunduğunu belirtti.

Ürdün Yatırım Bakanı "Katar'ın yatırımlarını artırma çabalarının olduğunu" açıkladı

Bakan Sakkaf, Katar resmi haber ajansı QNA'ya verdiği röportajda, özellikle bankacılık ve enerji sektörlerinde yoğunlaşan Katar'ın Ürdün'deki büyük yatırımlarının önemini vurguladı.

Ürdün'deki yatırımların artırılması olasılığının araştırılması amacıyla Doha'daki ilgili makamlarla iletişim kurma yönünde yoğun çabaların sürdüğünü aktaran Sakkaf, bunun Katarlı iş insanlarına sunulan yatırım teşvikleri ve fırsat açıklamaları aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Bakanlığının Ürdün'ü yatırımcılar ve iş insanları için cazip bir ortam haline getirme yönündeki çabalarından bahseden Sakkaf, yatırımla ilgili yasa, yönetmelik ve talimatlar gibi yasal çerçevenin tamamlanması dahil olmak üzere birçok girişimin başlatıldığını kaydetti.

Katar'ın Ürdün'de 4,5 milyar doları aşan yatırımları bulunuyor

Sakkaf, bunların Ürdün'ün, yüzde 5,5'lik ekonomik büyüme oranına ulaşma ve bir milyon kişiye yeni iş fırsatları yaratma becerisini hedefleyen on yıllık planları arasında yer aldığını ifade etti.

Ürdün'e yatırım yapan önde gelen ülkelerden biri olan Katar'ın ülkede 4,5 milyar doları aşan yatırımları bulunuyor.

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