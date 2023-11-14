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Dünya
AA 14.11.2023 01:32

Ürdün: Tüm kırmızı çizgileri aşan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, tüm kırmızı çizgileri aşan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıya olduklarını ve Filistin'de gelecekte yaşanacakların daha da kötü olacağını ifade etti.

Ürdün: Tüm kırmızı çizgileri aşan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız

Dışişleri Bakanı Safedi, Ürdün resmi televizyon kanalına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Safedi, "(Filistin'de) Gelecek daha da kötü (olacak). Çünkü tüm kırmızı çizgileri aşan ve ihlal etmediği hiçbir uluslararası hukuk bırakmayan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız.” dedi.

İsrail'in, Gazze'de barbarca savaşını sürdürdüğünü ve bu savaşı artık hiçbir mantıklı yanı kalmayan söylemleriyle örtbas etmeye çalıştığını kaydeden Safedi, Ürdün'ün de İsrail'in asılsız söylemlerini açığa çıkarmayı hedefleyen çabalarına devam ettiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulunan Safedi, İsrail'in, Batı Şeria'da yaptıklarının durumun daha kötü hale gelmesine neden olacağına dikkati çekti.

Çatışmayı Hamas'ın ortaya çıkarmadığını, tam aksine çatışmanın Hamas'ın var olmasına neden olduğunu belirten Safedi, "Hamas baskını, mahrumiyetin, hak ihlalinin, onur ihlalinin ve işgalin sürdüğü bir ortamda ortaya çıktı." dedi.

Safedi, Ürdün'ün Hamas'ın siyasi yönetimiyle iletişim kanallarını açma konusundaki düşüncesine ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi:

"İletişimimizi sürdürmesini bilen bir ülkeyiz ve girdiğimiz tüm kapıların bizi hedefimize nasıl ulaştıracağını biliyoruz, o da Filistin halkının haklarının tam olarak karşılanması temelinde bu çatışmaya son vermektir. Biz de ona göre hareket ediyoruz."

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Ürdün İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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