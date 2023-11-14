Ahıska Sürgünü'nün 79. yıldönümü ABD'de anıldı

Türk Amerikan Toplumu, Ahıska Türklerinin 79 yıl önceki sürgününü anmak için bir araya geldi.

Maryland eyaletinin Hagerstown şehrindeki Ahıska Türk Amerikan Kültür Merkezi'nde buluştu.

Merkezin açılışını Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan yaptı.

Törene Büyükelçi Mercan eşi İnci Mercan ile katılırken, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği diplomatları, Azerbaycan ve Özbekistan Büyükelçi Yardımcıları, Türk Amerikan toplumunun temsilcileri de yer aldı.

Ahıska Türk Amerikan Kültür Derneği

ABD’de yaşayan Ahıska toplumunun büyük fedakarlıklarla satın alıp yeniden inşa ederek bölgeye kazandırdığı merkezde Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin yönetiminde bir de cami bulunuyor.

Anma töreni İstiklal Marşı ile başladı. Ahıska Türkleri’nin Sovyetler Birliği döneminde topraklarından koparıldıkları sürgünü ve çektikleri büyük acıları konu alan video gösterimi izlendi.

Törende Dünya Ahıska Türkleri Birliği ABD Temsilcisi Shuhrat Temirov, 28 Eylül'de vefat eden Azerbaycan eski milletvekili Ganire Paşayeva'ın "Ahıska" şiirini okudu.

Türk dünyasının önde gelen isimlerinden Ganire Paşayeva’nın Ahıska Şiiri

“Ahıska!

Sensin içimde yanan kor ateş;

Sensin, ezeli ve ebedi yurdum!

Kavuşma ümidiyle yaşadım bunca yıldır;

Ümitler ki benim yenilmez ordum!

Ahıska!

Sen talan olmuş Türk yurdunun;

Gözü yaşlı maralısın.

Evladından ayrı düşmüş;

Anne gibi yaralısın…

Ahıska!

Yitirme ümidini bir gün de olsa,

Gelecek senin de altın çağların!

Bekle evlatlarını derviş sabrıyla;

Yeşertsin ümidi ulu dağların;

Birleşince tek bayrak altında erler;

Aydınlanacak yurtların, ocakların yanacak!

Shuhrat Temirov, tarihin yeni nesillere hatırlatılması gerektiğini belirterek Ahıska mirasına sahip çıkan Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

"Ahıskalıların artık Türkiye'de bir vatanı var"

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da Anadolu'nun Ahıska Türkleri'nin de vatanı olduğunu hatırlatarak vatandaşlık işlemlerinin hızla devam ettiğini belirtti.

Büyükelçi Mercan Karaçay Türkleri’nin de başvurularını aldıklarını söyledi.

Büyükelçi Mercan "Sürgünün 79. Yılını yaşıyoruz. Allah bizlere hiç birimize bir daha sürgün göstermesin. Artık sizlerin de sadece amerika'da değil ama asıl türkiye'de bir vatanınız var” ifadelerini kullandı.Ahıska Türkleri, Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te sürgün edildi.

100 bin civarında Ahıskalının çoğu yolda hastalıktan, açlıktan yaşamını yitirdi.

Sürgüne uğrayan Ahıskalıların torunları Türkiye ve diğer ülkelerde hayata tutundular, başarılı oldular.

Bugün dünyanın dört bir yanında 600 bin Ahıska Türkü yaşıyor.