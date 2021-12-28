Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ürdün parlamentosunda yumruklu kavga
[Fotoğraf: AFP]
Ürdün parlamentosunda sözlü tartışma kavgaya dönüştü, milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi.
Ürdün Parlamentosunda, anayasada yer alan ‘’Kanun önünde Ürdünlü kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur’’ ibaresinin değişikliğine dair oturumda tartışmalar çıktı.
Tansiyon yükseldi. Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga eden milletvekillerini ayırmak kolay olmadı.
Milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından, anayasa değişikliği gündeminin konuşulacağı oturum ertelendi.
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