Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de polisin yanlışlıkla vurduğu kız hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin, saldırganı hedef alan kurşunları, 14 yaşındaki kıza da isabet etmiş, saldırgan ve küçük kız hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görüntüler paylaşıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde 23 Aralık'ta yaşanan olayın güvenlik ve polis kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıldı.
Bir alışveriş merkezine bisikleti ile giren saldırgan, insanlara bisiklet kilidi ile saldırmaya başladı.
Saldırıyı ihbar alan polisler hızla olay yerine gitti.
Mağazada saldırısını sürdüren adama teslim ol çağrısı yapıldı. Ancak adam saldırısını sürdürünce polisler ateş açtı.
O kurşunlardan biri, soyunma kabininde annesi ile birlikteyken kıyafet deneyen 14 yaşındaki bir kıza isabet etti.
Kız olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise kaldırıldığı hastanede öldü.
Ölen kızın ailesinin, polisler hakkında hukuki süreç başlatacağı belirtildi.
Sıradaki Haber
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 818 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz