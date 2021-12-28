Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde 23 Aralık'ta yaşanan olayın güvenlik ve polis kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşıldı.

Bir alışveriş merkezine bisikleti ile giren saldırgan, insanlara bisiklet kilidi ile saldırmaya başladı.

Saldırıyı ihbar alan polisler hızla olay yerine gitti.

Mağazada saldırısını sürdüren adama teslim ol çağrısı yapıldı. Ancak adam saldırısını sürdürünce polisler ateş açtı.

O kurşunlardan biri, soyunma kabininde annesi ile birlikteyken kıyafet deneyen 14 yaşındaki bir kıza isabet etti.

Kız olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise kaldırıldığı hastanede öldü.

Ölen kızın ailesinin, polisler hakkında hukuki süreç başlatacağı belirtildi.