Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, Ben-Gvir'in sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskın nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Mecali, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmesini "en sert" şekilde kınadıklarını vurguladı.

Baskını "provokatif bir adım" olarak nitelendiren Mecali, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm eylemlerine ve ihlallerine derhal son vermesini istedi.

Mecali, İsrail hükümetinden bir bakanın, Aksa'ya baskın düzenlemesi ve kutsallığını çiğnemesinin tahrik edici bir eylem olduğunu belirterek, "Bu, Kudüs ile kutsal değerlerin mevcut tarihi ve hukuki statüsünün ve uluslararası hukukun kabul edilemez şekilde apaçık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında "Kutsal değerleri hedef alan ihlaller ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik baskınları, uluslararası toplumun acilen devreye girmesini gerekli kılan tehlikeli bir tırmanıştır." ifadelerine yer veren Mecali, bölgede yükselen tansiyonun, güvenlik ve barışı tehdit eden eylemlerle mücadele için harcanan tüm çabaları baltaladığını ve bundan tümüyle İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulandı.

Mecali ayrıca bölgedeki mevcut tarihi ve hukuki statüyü bozmaya çalışan tüm uygulamalara son verilmesi ve Ürdün İslami Vakıflar Bakanlığına bağlı Aksa'nın işlerinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi otoritesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken bu baskınlar özellikle 2022 yılında daha da arttı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.