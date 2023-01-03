Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Litvanya Savunma Bakanlığının Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan askerin desteklerin önemine değindi.

Rusya-Ukrayna savaşını "bizim savaşımız" olarak nitelendiren Anusauskas, "Litvanya ve diğer ülkelerin sağladığı silahlar, teçhizat ve diğer askeri destekler, savaşın gidişatına kritik bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Anusauskas, bu yıl Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek, "Bunun için altı ana yön bulunuyor. Finansman, silah transferi ve onarımı, askeri eğitim, savunma reformları, siber güvenlik ve askerlerin rehabilitasyonu. Ukrayna'yı destekledik, destekliyoruz ve zafere kadar destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.