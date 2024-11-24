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Dünya
AA 24.11.2024 11:48

Ürdün: Amman'ın Rabiye bölgesindeki çatışma bir terör saldırısıdır

Ürdün hükümeti, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında er-Rabiyye bölgesinde, güvenlik güçlerine ateş açılmasıyla çıkan çatışmanın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Ürdün: Amman'ın Rabiye bölgesindeki çatışma bir terör saldırısıdır
[Fotograf: Reuters]

Ürdün hükümeti sözcüsü Muhammed el-Mumini, yaptığı açıklamada bu sabah Rabiye bölgesinde çıkan silahlı çatışmaya ilişkin değerlendirme yaptı.

"Bugün Rabiyye bölgesinde meydana gelen silahlı saldırı, görevini ifa eden emniyet güçlerine karşı bir terör saldırısıdır" diyen Mumini, "nerede olursa olsun Ürdün'ün istikrarı ve güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu ve onunla oynanmasına katiyen izin verilmeyeceğini" vurguladı.

Hükümet sözcüsünün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal güvenliğe yönelik ihlaller ve kamu güvenliği personeline yönelik saldırılar, yasaların verdiği güçle tavizsiz olarak sertçe karşılanacak ve buna teşebbüs eden herhangi bir suçlu, adil bir şekilde cezalandırılacaktır. Bugünkü saldırılar, uyuşturucu ve çeşitli suçlardan sabıkası olan ve kanun dışı kişiler tarafından yapılmıştır. Kamu Güvenliği mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, her onurlu Ürdünlü tarafından reddedilmekte ve kınanmaktadır."

Mumini, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine ateş açtığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen olayda, ateş açan kişi öldürüldü.

Saldırganın ateş açması sonucu güvenlik güçlerinden 3 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan personelin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

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