Ürdün, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 17 yardım uçağı gönderdi

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’ye gönderilen yardım uçaklarının tıbbi malzeme, ilaç, gıda, bebek maması, kıyafet gibi ihtiyaç malzemelerini taşıdığı aktarıldı.

Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne ulaştırılmak üzere Mısır Kızılayına teslim edilen yardımların, Filistin Kızılayı ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı aracılığıyla bölgedeki gerekli yerlere ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yardım uçaklarının yanı sıra 286 ton gıda, hazır yemek, insani yardım ve kıyafet taşıyan tırların da Gazze Şeridi'ne gönderildiği kaydedildi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada da Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde yer alan Ürdün Sahra Hastanesi'ne havadan tıbbi malzeme ve ilaç ulaştırıldığı, bunun dördüncü indirme olduğu belirtildi.