UNRWA, İsrail'in Google'da Ajansı hedef alan "gerçek dışı" iddialarını reddetti

Bu kapsamda UNRWA, İsrail'in Ajansla ilgili Google'da verdiği reklamlara dair AA'nın sorularını cevaplandırdı.

UNRWA Sözcüsü Jonathan Fowler, Hamas ve diğerleri tarafından UNRWA'ya "sızıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa süre önce yapılan bağımsız bir inceleme, BM kuruluşları ve STK'ler arasında en sağlam tarafsızlık çerçevelerinden birine sahip olduğumuz sonucuna vardı. Gerek Gazze'deki savaş sırasında gerekse daha önce tarafsızlığın ihlal edildiğine dair iddialar ortaya çıktığında defalarca soruşturma başlattık ve düzeltici adımlar attık."

7 Ekim'deki saldırıyı kınayan Fowler, "çalışanlardan herhangi birinin olaya karıştığını kanıtlayacak hiçbir şeyin olmadığını" savundu.

Fowler, "Yaklaşık bir düzine personele yönelik iddialarla ilgili soruşturmalar sürüyor ancak bu iddialar, kim nasıl tasvir etmek isterse istesin, tam olarak iddia olarak kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Görevi kötüye kullandıklarına dair herhangi bir kanıt bulunamadı

BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince, 26 Nisan'da yürütülen başka bir soruşturmada ise İsrail'in 7 Ekim saldırısına karışmakla suçladığı 19 UNRWA çalışanından birinin "tamamen aklandığı" ve görevine iade edildiği, diğer 4 kişi hakkındaki soruşturmaların ise İsrail tarafından sunulan kanıtların yetersizliği nedeniyle beklemeye alındığı bildirildi.

Diğer 14 kişi hakkında İç Gözetim Hizmetleri Ofisince yürütülen bağımsız soruşturmalar sürerken bugüne kadar görevlerini kötüye kullandıklarına dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

İsrail hükümetinin iddialarını içeren "sponsorlu linkler", Google'da "UNRWA" aramalarının en üstünde çıkarken Ajans, tarafsızlığının "tehlikeye atıldığını" savunuyor.

Tel Aviv yönetimine ait internet sitesine ait linklerde UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen saldırıya katıldıkları ve UNRWA'ya Hamas ve diğer grupların sızıdığı gibi "henüz kanıtlanamamış" iddialar yer alıyor.

Teknoloji devi Google ise UNRWA'yı hedef alan reklamların yalnızca ABD'den yapılan aramalarla sınırlı olup olmadığına ilişkin AA'nın sorusunu yanıtsız bırakırken reklamların incelendiği ve reklam politikalarının ihlal edilmediği şeklinde dönüş yaptı.