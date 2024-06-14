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Dünya
AA 14.06.2024 09:51

Brent petrolün varil fiyatı 82,34 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,34 dolar

Dün 83,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 82,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri piyasalarda zemin kazanırken bu durum, petrol talebinin olumsuz etkileneceği endişelerini de beraberinde getirdi.

Ayrıca, talebin yüksek seyrettiği yaz dönemine rağmen geçen hafta ABD ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artış göstermesi de ülkedeki talep endişelerini artırdı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da bu hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için talep artışı tahminini aşağı yönlü revize etmişti. ABD başta olmak üzere OPEC dışı ülkelerdeki üretim artışının gelecek dönemde arz fazlalığına yol açmasının beklendiği belirtilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 82,62 ile 83,18 dolar aralığının direnç, 82,06 ile 81,5 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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