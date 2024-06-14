Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2024 02:09

G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı

İtalya’nın ev sahipliğinde başlayan G7 Liderler Zirvesi’nin ilk gün oturumları tamamlandı. Zirveye Gazze ve Ukrayna konuları damga vurdu. AB Liderleri Gazze'de ateşkes çağrısı yaparken, iki devletli çözüme bağlılıklarını dile getirdi.

G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı
[Fotograf: AA]

İtalya'nın güneydoğusundaki Borgo Egnazia tatil beldesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları tamamlandı. Liderler ilk günkü çalışmalarının ardından zirvenin yapıldığı tesisin golf sahasına eski model İtalyan arabalarıyla gelerek, İtalyan ordusu paraşütçü birliğinin, G7 ülkelerinin bayraklarıyla yaptığı atlayışı izledi. Liderler, atlayışlarından ötürü askerleri tek tek tebrik ederek fotoğraf çektirdi.

Gösterinin ardından bir basın açıklaması yapan ev sahibi Başbakan Meloni, "Yarın akşam (cuma) zirvenin sonuçlarını onaylayacağız ki bunun üzerinde halihazırda konsensüs olduğunu söylemeliyim." dedi.

Meloni, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 841 gün geçtiğini belirterek, "Bu uzun dönemde Ukraynalıların kahramanca direnişi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in planını gerçekleştirmesine engel oldu. Batı’nın kararlılığı ve amaç birliği, saldırıya uğrayan ülkeye özgürlüğünü savunmak için gerekli yardımı sağladı. G7, bu taahhüdünü açıkça yenilemiştir." diye konuştu.

G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı

Dondurulan Rus varlıklarına da değinen Meloni, “Rus varlıklarından elde edilen ekstra karların kullanılabileceği bir kredi mekanizması sayesinde, yıl sonuna kadar Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolarlık ek mali destek sağlanması konusunda siyasi anlaşmaya vardığımızı teyit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Meloni, bunun siyasi bir adım olduğunu ve halihazırda benimsenmiş çerçeve eşliğinde teknik açıdan hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Zirvenin ilk gününde Orta Doğu’daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini anlatan Meloni, "ABD'nin, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’deki sivillere insani yardımın önemli ölçüde artırılması yönündeki arabuluculuk teklifini desteklediğimi teyit ediyorum." dedi.

G7 Zirvesi'nde liderler ilk gün oturumlarını tamamladı

Başbakan Meloni, Filistin meselesinde iki devletli çözüm çağrısını da yineledi.

Meloni ayrıca G7 Zirvesi’nde liderlerden İtalya'nın Afrika ülkeleriyle eşit işbirliği yaklaşımına yönelik, ilk pilot projelerin başlatılmasıyla meyvelerini veren Afrika için “Mattei Planı”na destek topladığını da bildirdi.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, G7 liderleri onuruna Brindisi’deki Svevo Kalesi’nde resmi akşam yemeği verdi. Yemeğe ABD Başkanı Joe Biden katılmadı.

Diğer yandan, Brindisi kentindeki akşam yemeği sırasında G7 karşıtı bir grup gösterici, “Savaşlara hayır, G7’ye hayır” pankartı açarak liderleri protesto etti.

Göstericiler, G7'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaması nedeniyle de tepki gösterdi.

ETİKETLER
İtalya Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Zelenskiy, G7 liderlerinden "Marshall Planı"na benzer bir plan talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:25
Balıkesir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
02:21
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 12 yaralı
01:58
Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
01:43
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
01:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak
01:31
Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın maaş paketine onay
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı: O anlar kamerada
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ