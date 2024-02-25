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Dünya
İHA 25.02.2024 21:26

UNRWA, Gazze’nin kuzeyine en son 23 Ocak’ta gıda yardımı ulaştırdı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nin kuzeyine en son 23 Ocak’ta gıda yardımı ulaştırabildiklerini açıkladı.

UNRWA, Gazze’nin kuzeyine en son 23 Ocak’ta gıda yardımı ulaştırdı
[Fotograf: Reuters]

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nin kuzeyine en son 23 Ocak’ta gıda yardımı ulaştırabildiklerini belirtti.

Yaklaşan kıtlığa karşı uyarıda bulunduklarını ifade eden Lazzarini, “Düzenli insani erişim için çağrıda bulunduk. Kuzey Gazze'ye düzenli olarak daha fazla gıda konvoyunun girmesine izin verilirse kıtlığın önlenebileceğini belirttik. Gıda yardımı gönderme çağrılarımız reddedildi ve kulak ardı edildi.” dedi.

“Dünya bir daha asla kıtlık yaşanmasına izin vermemeye söz verdi”

Gazze’deki krizin insan eliyle oluşturulan bir felaket olduğunu vurgulayan Lazzarini, “Dünya bir daha asla kıtlık yaşanmasına izin vermemeye söz verdi. Anlamlı yardımlara erişim ve koruma sağlayacak gerçek bir siyasi irade ile kıtlık hala önlenebilir. Önümüzdeki günler bir kez daha ortak insanlığımızı ve değerlerimizi sınayacak” dedi.

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