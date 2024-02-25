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Dünya
AA 25.02.2024 20:13

Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü

Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilise pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırıda 15 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

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