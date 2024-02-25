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Dünya
AA 25.02.2024 19:57

Gazze'ye "kısıtlı" insani yardım ulaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne kısıtlı oranda insani yardım ulaştı.

Gazze'ye "kısıtlı" insani yardım ulaştı
[Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinliler | Fotoğraf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, un ve şeker taşıyan 10 adet tır Gazze'ye giriş yaparken bölgenin batısındaki Şeyh Aclin'den çok sayıda Filistinli yardımı almak için akın etti.

Yardımlar Gazze'nin kuzeyine ulaştırılamadı, sadece Gazze şehri yakınlarına kadar ulaştırılabildi.

Geçen haftalarda Gazze'ye ulaşan sınırlı yardımlar da kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebeliyye bölgelerine ulaştırılamadı.

Gazze'nin kuzeyine insani yardım erişimi sorunu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım misyonlarının yüzde 51'ini reddettiğini duyurmuştu.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 300 bin Filistinlinin insani yardıma erişimden büyük ölçüde mahrum kaldığı ve artan bir kıtlık riskiyle karşı karşıya bulundukları belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.

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