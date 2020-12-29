Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ünlü modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Ünlü moda tasarımcısı Pierre Cardin Fransa'da hayatını kaybetti. İtalya doğumlu ünlü modacı 98 yaşındaydı.
Pierre Cardin’in vefat haberini ailesi duyurdu.
Ünlü modacının Paris'in batısındaki Neuilly'de bir hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
1922'de İtalya’da dünyaya gelen Pierre Cardin, 1924 yılında ailesi ile Fransa’ya göç etti.
Cardin, 1960 ve 70’li yıllarda yenilikçi bakış açısıyla moda dünyasına damga vurmuştu.
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