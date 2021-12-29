Hindistan'ın Goa eyaletinde, gençlere ilham vermesi için, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun heykeli dikildi.

Daha önce Portekiz sömürgesi olan eyalette bağımsızlığın 60'ıncı yıl dönümünde bu heykelin dikilmesi tartışmalara yol açtı.

Protesto edildi

Heykelin açılışında bir grup siyah bayrak salladı.

Heykele karşı çıkanlar, Hindistan'ın milli futbol takımının birçok oyuncusunun Goalı olduğunu hatırlatıp kendi futbolcularının heykelinin dikilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Uzun yıllar Portekiz sömürgesinde kaldı

Goa, Hindistan'ın geri kalanının İngiliz sömürgesinden kurtulmasından 14 yıl sonra Portekiz'den bağımsızlığını ilan etmişti.

Eyalette Portekiz sömürgesi nedeniyle bu ülkeyle yakın akrabalık bağları bulunuyor.