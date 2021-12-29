The East African gazetesinin haberine göre, Doğu Afrika'da şimdiye dek bağış ve doğrudan satın alma yoluyla elde edilen 74 milyon doz aşıdan sadece 30,1 milyon dozu kullanıldı.

Tanzanya 4,4 milyon doz aşıdan 2,04 milyonunu, Kenya 23,3 milyon doz aşıdan 9 milyonunu, Uganda 32,09 milyon doz aşıdan 8,9 milyonunu ve Ruanda 13,6 milyon doz aşıdan 11,4 milyonunu kullandı.

Depolama alanı da kısıtlı

Hükümetler, aşılamaya katılımı artırmak için pek çok alanda aşı yaptırma zorunluluğu getirdi.

Aşıları muhafaza edecek depolama alanının da kısıtlı olduğu belirtildi.

Diğer Afrika ülkeleri de çöpe atmak zorunda kaldı

Batı ülkelerinden bağış yoluyla gelen aşıların son kullanma tarihlerinin yakın olduğu bilinirken, daha önce bazı Afrika ülkeleri bu yolla gelen yüz binlerce doz aşıyı imha etmek zorunda kalmıştı.

Nijerya, Senegal, Güney Sudan, Malavi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti çok sayıda aşıyı kullanamadan çöpe atmak zorunda kalmıştı.

Aşılama oranının yüzde 8,8'de kaldığı kıtada vaka sayısı ise 9,6 milyonu geçti.