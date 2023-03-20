UNICEF Nijerya Su Sanitasyon ve Hijyen (WASH) Başkanı Jane Bevan, yaptığı açıklamada, Nijerya'da çocukların üçte birinin evde temel suya erişimi olmadığını ve üçte ikisinin temel sanitasyon hizmetlerinden yoksun olduğunu ifade etti.

Ülkede, el hijyenin de sınırlı olduğunun altını çizen Bevan, çocukların dörtte üçünün evde su ve sabun olmaması nedeniyle ellerini yıkayamadığını dile getirdi.

Bevan, ülkede 78 milyon çocuğun suyla ilgili tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sonuç olarak Nijerya, ishalli hastalıklar gibi yetersiz WASH'ın neden olduğu hastalıklardan kaynaklanan çocuk ölümlerinin en ağır yükünü taşıyan 10 ülkeden biridir" dedi.

İklime dirençli su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine yatırım yapılması çağrısında bulunan Bevan, böyle bir hareketin sadece bugünün çocuk sağlığını korumakla kalmayıp, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek sağlamakla da ilgili olduğunu kaydetti.