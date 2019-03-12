UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, Suriye'deki iç savaş hakkında yazılı açıklama yaptı.

Fore, "Suriye’deki savaş 9'uncu yılına girerken 2018 çocuklar için en ölümcül yıl oldu" başlıklı açıklamasında, çatışmaların Suriye'deki çocukları etkilediği belirtti, çocukların savaştan korunmasını talep etti.

"Yalnızca 2018'de çatışmalar nedeniyle bin 106 çocuk hayatını kaybetti ve bu sayı savaşın başlamasından bu yana tek bir yıl içinde ölen çocuklar açısından kaydedilen en yüksek sayı oldu. Üstelik bu BM tarafından teyit edilebilen resmi sayı olduğu için gerçek sayı muhtemelen bunun çok üzerinde." ifadesine yer veren Fore, geçen yıl patlamamış mühimmatların 434 çocuğun ölümüne yol açtığını kaydetti.

Eğitim ve sağlık kuruluşlarına yönelik 262 saldırı

Geçen yıl eğitim ve sağlık kuruluşlarına yönelik 262 saldırı gerçekleştiğini belirten Fore, "Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib'deki durum beni özellikle kaygılandırıyor. Burada artan şiddet olayları sonucunda yalnızca son birkaç hafta içinde 59 çocuğun öldüğü edindiğimiz bilgiler arasında." ifadelerini kullandı.

Rukban Kampı uyarısı

Ürdün sırında Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki Rukban Kampı'na da değinen Fore, "Hiçbir tarafın denetiminde olmayan bölgelerdeki aileler ve çocuklar bıçak sırtında yaşamayı sürdürüyor. Rukban'daki ailelerin durumu, yiyecek, su, barınak, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin sınırlı kalması sonucunda son derece zor şartlarda devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Al Hol Kampı'ndaki koşullar kaygı verici"

YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol bölgesinde kamptaki insani duruma ilişkin Fore, "Kaygı verici bir başka husus da kuzeydoğudaki Al Hol Kampı'nda giderek kötüleşen yaşam koşulları. Bu kampta yanlarında kimsesi bulunmayan ya da ailelerinden ayrı düşmüş 240 civarındaki çocuk da dahil olmak üzere 65 bin kişi barınıyor. Bu yılın ocak ayından bu yana Bagoz'dan bu kampa ulaşmak için 300 kilometre yol yapan çocuklardan 60'ının yaşamını yitirdiği biliniyor.

Suriye'deki yabancı savaşçıların çocuklarının akıbeti ise halen bilinmiyor. UNICEF üye devletlere, yurttaşları olan ya da onların çocukları konumundaki çocuklar için sorumluluk üstlenmeleri ve bu çocukların devletsiz konuma gelmelerini önlemeleri için çağrıda bulunuyor." yorumunu yaptı.

"Çocukların korunmasına öncelik tanınmalıdır"

Çocukların korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Fore, şunları kaydetti:

"UNICEF çocuklara temel sağlık, eğitim, koruma ve beslenme hizmetleri sağlama ve ailelerin dayanıklılığını artırma çabalarını Suriye’de ve komşu ülkelerde sürdürüyor ancak bu yeterli olmuyor. Çatışmanın tüm taraflarına ve onların üzerinde etkisi olanlara çağrımızı yineliyoruz: Kimin hangi bölgeyi denetim altında tuttuğuna ve ailelerin kimlerle bağlantılı olduğuna bakılmaksızın, tüm çocukların korunmasına öncelik tanınmalıdır. Ayrıca, muhtaç durumdaki ailelere koşulsuz ve güvenli erişim sağlanması, ülkeye dönmeme tercihinde bulunanlar için de gönüllülük temelinde, uzun dönemli ve kalıcı çözümler bulunması çağrısını da yineliyoruz. Brüksel'de yapılacak taahhüt konferansı öncesinde donörlerden Suriye'deki ve komşu ülkelerdeki cömert yardımlarını sürdürmelerini talep ediyoruz."

Kaynak: AA