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Dünya
AA 28.10.2023 00:04

UNICEF: Gazze'deki bir milyon çocuk tarifsiz bir dehşet gecesi yaşayacak

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russel, Gazze'deki meslektaşlarıyla irtibatı kaybettiklerini bildirerek, Gazze'deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeli olduğunu söyledi.

UNICEF: Gazze'deki bir milyon çocuk tarifsiz bir dehşet gecesi yaşayacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İcra Direktörü Catherine Russel'in İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajında, Gazze'deki meslektaşlarıyla irtibatlarını kaybettiklerini belirten Russell, "Gazze'deki bir milyon çocuğun tarifsiz bir dehşet gecesi daha yaşayacak olmaları konusunda son derece endişeliyim." ifadesini kullandı.

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Russel, tüm yardımseverler, hizmet ettikleri çocuklar ve ailelerin korunması gerektiğini vurguladı.

Gazze’de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi
Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başlamıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından 2 kişi ölmüş, biri gazeteci 4 sivil de hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil ölmüştü.

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