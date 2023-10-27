'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu

İngiltere merkezli Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) Başkanı Melanie Ward, MAP'in X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ayrım gözetmeyen bombardımanı yoğunlaşmaya devam ederken ve geniş çaplı kara operasyonu yakın görünürken bu akşam Gazze'deki ekibimizle tüm bağlantımızı kaybettik." ifadesini kullandı.

Ward, Gazze'de birkaç gün önce elektrik kesintileri etkisini göstermeye başladığında, meslektaşları Mahmud Şalabi'nin yaptığı, "Korkarım katliamlar olacak ve bu katliamlar tamamen karanlıkta yapılacak." uyarısını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'de 3000'i çocuk olmak üzere 7000'den fazla insanı öldürdüğüne dikkati çeken Ward sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar öldürülenlerin üçte ikisi kadın ve çocuk. Gazze'nin dünyayla bağlantısının kesilmesiyle birlikte, bundan sonra olacaklar bizi dehşete düşürüyor. Dünya sessiz kalmamalı. Siyasi liderlerimiz Gazze'de işlenen vahşete yeşil ışık yakmaya devam etmemeli ve Filistinli sivilleri bu suçlardan koruma sorumluluklarını hatırlamalı. Şimdi bir ateşkese ve bu eşi benzeri görülmemiş dehşete 'derhal' son verilmesine ihtiyacımız var."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.