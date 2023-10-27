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Dünya
AA 27.10.2023 22:44

Hizbullah: İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağını vurduk

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halinde olan Hizbullah, 8 Ekim’den bu yana İsrail’e ait 42 askeri bölgedeki “iletişim ağı ekipmanlarının” hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah: İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağını vurduk
[Fotograf: AFP]

Hizbullah, İsrail ile devam eden çatışmaların bilançosunu duyurmak amacıyla Telegram hesabında bir video paylaştı.

İsrail’in sınırdaki askeri noktalarında bulunan gözetleme kulelerindeki ekipmanların hedef alındığı aktarılan açıklamada, "termal, gece görüş ve gözetleme kameralarıyla insansız hava aracı tespit eden ekipmanların vurulduğu" kaydedildi.

Açıklamada İsrail'e ait farklı radar sistemleri, istihbarat toplayan ve Lübnan’ın iç kesimlerine yerleştirilen casus ağı bağlantısını sağlayan ekipmanın da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 46 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca Lübnan’da biri gazeteci 4 sivil, İsrail’de bir sivil öldü.

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