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Dünya
AA 27.10.2023 22:30

Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle iletişim tamamen kesildi

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanının ardından kentteki ekipleriyle temasın tamamen kesildiğini duyurdu.

Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle iletişim tamamen kesildi
[Fotograf: Reuters]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kesinti nedeniyle ambulans hizmetlerinin sağlanamaması konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi
Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi

"Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, akşam saatlerinde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi
Hamas: Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

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İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

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