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Dünya
AA 09.08.2024 13:41

UNICEF: Gazze'deki acımazsız savaş binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ediyor

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Oweis, Gazze'deki acımazsız savaşın binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ettiğini söyledi.

UNICEF: Gazze'deki acımazsız savaş binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki acımazsız savaş binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ediyor ve çok sayıda çocuğu sevdiklerinden ayırıyor" ifadelerini kullanan Oweis, Gazze'deki acı, yıkım ve yaygın yerinden edilmeler karşısında şok olduğunu söyledi.

Oweis, dünyanın televizyonda gördüğü görüntülerin, Gazzelilerin 10 aydan uzun süredir katlandığı "cehennem koşullarına dair" önemli bir bakış açısı sunduğunu kaydetti.

"Gazze'de bir çocuğun hayatı, hayat değil"

Gazze'de tüm sokakların, geçim kaynaklarının ve hayallerin yerle bir edildiğini kaydeden Oweis, "Savaşın 10'uncu ayında Gazze'de bir çocuğun hayatı, hayat değil. Gazze'de güvenli bir yer yok. Yiyecek, su, yakıt, ilaçlar her şey tükeniyor." dedi.

Oweis, Gazze'de su ve atık problemi olduğuna da işaret etti.

Hastalığı olan bir çocuğun, ihtiyaç duyduğu tedaviyi alamadığı ve hayatta kalabilecek kadar uzun süre hayatta kalma olasılığı düşük olduğu için yavaş bir ölüme mahkum edildiğine tanık olduğunu  söyleyen Oweis, Gazze'deki çocukları hayatta kalmaları için tek umutlarının "ateşkes" olduğunu söyledi.

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