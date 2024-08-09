Az Bulutlu 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.08.2024 12:18

İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti

İngiltere'de bir kişinin otobüs şoförüne tükürüp Müslüman karşıtı hakaretler ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti

Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) isimli platformun X hesabından paylaşılan görüntülerde bir kişinin durakta bekleyen otobüsün şoförüne hakaret ettiği ve tükürdüğü yer aldı.

Şoföre "Müslüman terörist" diyen şahıs, şoför kabinine tükürdü.

"Sen teröristsin, otobüsten aşağı in." diye bağıran kişinin otobüse binip şoför kabinine vurduğu görülüyor.

Londra'da kaydedilen olaya ilişkin görüntüler, farklı platformlarda yüz binlerce takipçisi bulunan 5Pilllars ve UK Fact Check Politics gibi hesaplar tarafından da paylaşıldı

İngiltere'de Müslümanlar ve Müslüman kurumları, 29 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcıların sebep olduğu sokak olaylarında hedef alınıyor.

Southport kentinde 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı saldırı sonrasında başlayan aşırı sağcı şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

Aşırı sağcıların polisle ve karşıt görüştekilerle çatıştığı, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar verdiği olaylar nedeniyle 483 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 149'u hakim karşısına çıkmıştı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndereceğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Irak’ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
13:05
Bakan Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağı
12:28
Yurt dışına çıkacaklar yeni harç tutarını 12 Ağustos'tan önce yatırabilecek
12:20
"Stok" gerekçesiyle iptal edilen siparişler Reklam Kurulu'na şikayet edilebiliyor
12:13
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndereceğini duyurdu
11:50
Spor sahalarının yeni sevinç pozu: Yusuf Dikeç tarzı
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
FOTO FOKUS
Çin'de büyük patlama kamerada
Çin'de büyük patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ