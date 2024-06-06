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Dünya
AA 06.06.2024 04:30

UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını belirtti.

UNICEF: Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

UNICEF, "Çocuklarda Gıda Kıtlığı"yla ilgili raporunu yayımladı.

Raporda, dünya genelinde 5 yaş altı 181 milyon çocuğun ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu bildirilirken, söz konusu çocukların hayati tehlikesi bulunan aşırı zayıflığa yakalanma riskinin yüzde 50 daha fazla olduğu kaydedildi.

Bu çocukların yüzde 65'inin 20 ülkede yaşadığı aktarılan raporda, ciddi gıda kıtlığından etkilenen 64 milyon çocuğun Güney Asya, 59 milyon çocuğun ise Sahra altı Afrika'da yaşadığı ifade edildi.

Vakaların hemen hemen yarısının yoksul ailelerde boy gösterdiğine dikkati çekilen raporda, aynı zamanda çocuklara besleyici ürünler sağlayamayan gıda sistemlerinin de etken olduğu belirtildi.

Raporda, 7 Ekim'in ardından ortaya çıkan tabloya göre, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiği, yetersiz beslenmenin ise hayati tehlike riskini artırdığı vurgulandı.

Gazze'deki durumun ailelerin çocuklarının gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösterdiğine işaret edilen raporda, durumun çocuklar için korkunç sonuçlar doğurduğunun altı çizildi.

Raporda, hükümetlere çocuklarda gıda kıtlığını engellemek için adım atma çağrısı yapıldı.

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