Hafif Yağmurlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.12.2023 16:05

UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi." dedi.

UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

BM'nin sitesinde yer alan açıklamasında Hudr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrasında çocuk ölümleri ve yaralanmaları ile insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Hudr, "Yaklaşık bir milyon çocuğun zorla evlerinden uzaklaştırılmasının ardından Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi." ifadesini kullandı.

Raporların, her gün onlarca çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığına işaret ettiğini kaydeden Hudr, çocukların oyun oynadığı yerlerin enkaz yığınına dönüştüğünü aktardı.

Hudr, UNICEF ve diğer insani kuruluşların, haftalardır alarm verdiğini belirterek, sahadaki ekiplerin, uzuvlarını kaybetmiş ya da üçüncü derece yanıklara maruz kalan veya çevrelerinde devam eden şiddet nedeniyle travma yaşayan çocuklarla karşılaştığını vurguladı.

BM yetkilisi, "Yaklaşık bir milyon çocuk zorla evlerinden uzaklaştırıldı. Şimdi daha da güneye, su, yiyecek ve herhangi bir korumanın bulunmadığı küçük ve kalabalık bölgelere gönderiliyorlar. Bu da onları artan solunum yolu enfeksiyonları ve suyla bulaşan hastalıklarla karşıya bırakıyor. Kuraklık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle hayatları daha fazla tehdit altında." ifadelerini kullandı.

Hudr, Gazze Şeridi'ne hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasında uygulanan kısıtlamaların, çocuklar aleyhinde verilmiş başka bir ölüm cezası olduğunu aktardı.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte iki hastaneye 133 cenaze 259 yaralı getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de ateşkes için 9'uncu kez sokaklarda
17:06
Abbas'a göre, ABD'nin, "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesi ahlak dışı
16:56
İsrail, Gazze'de geçici ateşkesin bitmesinin ardından saldırılarını artırarak sürdürüyor
16:50
Zonguldak'ta bir bölümü çöken yol trafiğe kapatıldı
16:25
Hamas'a göre İsrail, Gazze'deki esirlerinin hayatlarını umursamıyor
16:21
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç, kurtarılamadı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
FOTO FOKUS
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 3 bina 700 kilo patlayıcıyla yıkıldı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 3 bina 700 kilo patlayıcıyla yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ