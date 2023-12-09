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Dünya
AA 09.12.2023 13:12

İsrail, Gazze’de kullanılmak üzere ABD’den 500 milyon dolarlık 45 bin tank mermisi istedi

İsrail, ABD’den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere değeri 500 milyon dolardan fazla olan mühimmat siparişini onaylamasını istedi. Dün BMGK’da ateşkesi veto eden ABD, Kongre incelemesini atlamak için silah ihracatı yasasındaki acil durum hükmünü devreye sokmayı düşünüyor.

İsrail, Gazze’de kullanılmak üzere ABD’den 500 milyon dolarlık 45 bin tank mermisi istedi

ABD merkezli The New York Times gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, mühimmat siparişinin onaylanması için ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

ABD’li yetkililere göre, değeri 500 milyon dolardan fazla olan ve İsrail’in Gazze’de kullandığı tank türleri için kullanılacak mühimmat 45 bin tank mermisinden oluşuyor.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının kararı incelenmek üzere ABD Kongresi'ne sunmasının ardından bazı üyeler ve danışmanlar konuya ilişkin sert sorular sorabilir.

Ancak ABD’li bir yetkili, Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin ABD Kongresi'nin incelemesini atlamak için silah ihracatı yasasındaki acil durum hükmünü devreye sokmayı düşündüğünü de kaydetti.

ABD ateşkesi veto etmişti

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuluyordu.

Karar tasarısında tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

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ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
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