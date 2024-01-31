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Dünya
AA 31.01.2024 23:34

UNICEF: Batı Şeria’da çocuklar okula gitmeye korkuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki yetkilisi Jonathan Crickx, Gazze Şeridi'ne İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da çocukların okula gitmeye korktuğunu belirtti.

UNICEF: Batı Şeria’da çocuklar okula gitmeye korkuyor

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Crickx, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in sık sık baskın ve saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'da 99 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Crickx, Batı Şeria’da İsrail güçlerince 7 Ekim'den bu yana öldürülen çocuk sayısının 2022 yılı boyunca aynı bölgede öldürülen çocuk sayısının iki katından daha yüksek olduğunun altını çizdi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da eğitim sistemindeki genel durumun "çok endişe verici" olduğunu kaydeden Crickx, "Çocukların okula gidebilmesi için gerçekten gerekli olan şey uzun süreli bir ateşkes." açıklamasında bulundu.

Ayrıca 600 çocuğun işgal altındaki Batı Şeria’da yaralandığını bildiren Crickx, "Özellikle Cenin ve Nablus'ta pek çok çocuk okula gitmeye korkuyor." dedi.

Crickx, İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze’deyse yaklaşık 625 bin öğrencinin eğitiminin yarıda kaldığı ve 300’den fazla okul binasının hasar gördüğü yahut yerinden edilmiş Gazzeliler tarafından sığınak olarak kullanıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

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