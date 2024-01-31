BM: Her türlü yargısız infaza açık bir şekilde karşıyız

Birleşmiş Milletler (BM), Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hastanelerin çatışmalarda kullanıldığına dikkati çeken Dujarric, "Hastanelerin korunması gerekiyor. Hastanelere saldırılar uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Dujarric, "Her türlü yargısız infaza açık bir şekilde karşıyız." ifadesini kullandı.

UNRWA

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına ilişkin iddialar hakkında ise Dujarric, İsrail'in BM'ye hala yazılı bir bildirimde bulunmadığını kaydetti.

İddialar hakkında bilgilendirmeyi UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazarrini'ye İsrail Dışişleri Bakanlığının yaptığını belirten Dujarric, BM'nin bu bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

Soruşturmaların bağımsız bir şekilde devam edeceğini ve üye ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini kaydeden Dujarric, kapsamlı ve mümkün olduğu kadar çabuk bir soruşturma yürütülmesini istediklerini aktardı.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen İsrail güçlerinden hastaneye baskın

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürmüştü.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirilmişti.