UNICEF: Afetler sebebiyle 43.1 milyon çocuk yerinden edildi

UNICEF, bugün yayınladığı analiz raporunda son 6 yıllık dönemde hava koşullarına bağlı afetlerin 44 ülkede 43.1 milyon çocuğun, ülke içerisinde yerinden edilmesine sebep olduğunu duyurdu. Buna göre sadece sel felaketlerinin yaşanması durumunda, gelecekte 30 yıl içerisinde 96 milyon çocuğun yerinden edileceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

Kimisi selden, kimisi fırtınadan etkileniyor

Açıklamada, Çin ve Filipinler’in yaşadığı afetler sebebiyle en yüksek yerinden edilme rakamlarına sahip olduğu ifade edildi. Bununla birlikte çocuk nüfusunun büyüklüğüne oranla Dominika ve Vanuatu gibi küçük ada devletlerinde yaşayan çocukların fırtınalardan, Somali ve Güney Sudan’daki çocukların ise sellerden etkilendiği ifade edildi.

UNICEF yayınladığı analizinde kuraklıkların, 1.3 milyondan fazla çocuğun ülke içinde yerinden edilmesini etkilerken Somali’nin en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi. Orman yangınlarının ise 810 bin çocuğu etkilediği ve buna bağlı olarak Kanada, İsrail ve ABD’nin bu sebeple en fazla çocuğun yerinden edildiği ülkeler olduğu ortaya kondu.

Çocuklar yoksuk ülkelerde yerinden edilme riskiyle karşı karşıya

UNİCEF açıklamasında “Çocuklar, özellikle çatışma ve yoksulluk gibi birbiriyle krizlerle boğuşan ülkelerde yerinden edilme riski altındadır ve bu ülkelerde yerel kapasiteler, çocukların yerinden edilmesiyle başa çıkmakta zorlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell analize dair yaptığı açıklamada, “Şiddetli bir orman yangını, fırtına ya da selin yaşadığı topluluğu etkilemesi her çocuk için dehşet vericidir. Kaçmak zorunda kalanlar için korku özellikle yıkıcı olabilir; evlerine dönüp dönemeyecekleri, okula devam edip edemeyecekleri ya da yeniden taşınmak zorunda kalıp kalmayacakları konusunda endişe duyabilirler. Taşınmak hayatlarını kurtarmış olabilir, ancak aynı zamanda çok yıkıcıdır. İklim değişikliğinin etkileri arttıkça, iklim kaynaklı hareketler de artacaktır. Çocuklar için giderek artan bu zorluğa yanıt verebilecek araçlara ve bilgiye sahibiz, ancak çok yavaş hareket ediyoruz. Toplulukları hazırlamaya, yerinden edilme riski altındaki çocukları korumaya ve halihazırda yerlerinden edilmiş olanları desteklemeye yönelik çabaları güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"Yerinden edilme riskine karşı daha iyi hazırlanmalıyız"

UNICEF, yerinden edilme riskine karşı daha iyi hazırlanmak ve riski en aza indirmek için afet ve iklim krizi bilincinin önemine vurgu yaparken riskli durumlarda çocuklara ulaşabilecekleri taşınabilir ve dayanıklı hizmetler tasarlamanın da gerekliliğine dikkat çekti.