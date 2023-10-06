Sri Lanka’da sel felaketi: 6 ölü

Başkent Colombo'daki Ulusal Hastanenin sözcüsü Doktor Rukshan Bellana, şiddetli yağış esnasında park halinde bekleyen otobüsün üzerine ağaç devrildiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada da Colombo'nın 130 kilometre güneyindeki Galle bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında evinin üzerine kaya düşen kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede bir haftadır süren aşırı yağışlar birçok bölgede sel ve heyelanlara yol açtı. 12 bölgede yüzlerce evin yıkıldığı afetten etkilenen 50 binden fazla kişi geçici barınaklara nakledildi.

Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen sahil bölgesi Matara'da sel ve heyelan tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildi.