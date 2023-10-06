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Dünya
AA 06.10.2023 15:44

AB liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle İspanya'nın Granada kentindeki gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

AB liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı

AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde toplanan 27 AB üyesi ülkenin lideri, stratejik gündem, genişleme ve düzensiz göç başlıklarını ele alacak.

Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma ve enerji sektörlerinde daha bağımsız olmayı hedefleyen AB, gelecek stratejilerinin yol haritasını Granada'daki toplantılarda belirlemeyi hedefliyor.

Ayrıca AB'nin genişleme sürecinin hangi ülkeleri kapsayacağı, ne zaman ve nasıl olacağı, finansmanının nasıl karşılanacağı da bugünkü toplantılarda tartışılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin girişinde yaptığı açıklamada, Birliğin "gelecek için ne istediği, önceliklerinin neler olduğu, nasıl ortak karar alınacağı" konularını, genişleme unsurunu dikkate alarak görüşeceklerini söyledi.

AB'nin genişlemeye hazır olup olmadığı sorusuna Michel, "Bu tartışmayı başlattığımıza göre, hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Az önce bahsettiğim 3 soru, bana göre bu siyasi demokratik tartışmanın çerçevesidir" cevabını verdi.

Michel, liderlerin bugünkü toplantısının, Birliğin geleceğiyle ilgili "başlangıç noktası" olacağını belirterek, orta vadede Belçika'nın 2024'ün ilk 6 ayındaki AB dönem başkanlığı süresince bunun ilerletilmesi gerektiğini kaydetti.

Düzensiz göç sorunu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin girişimiyle gündeme alınan düzensiz göçmen konusu da AB liderlerinin diğer bir gündem maddesi olacak.

AB'nin uzun yıllardır tartıştığı Göç ve İltica Anlaşması'nda hafta içinde ilerleme sağlandığı duyurulsa da Macaristan ve Polonya'nın itirazları ve özellikle Güney Avrupa ülkelerine gelen düzensiz göçmenlerin dağılımı konusundaki sorunlar devam ediyor.

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