Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umre ziyaretçilerine 'PCR ve antijen testi' şartı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi isteniyor.
Söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacak.
Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz COVID-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.
Etiketler: Suudi Arabistan Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
İran'da koronavirüs tedbirleri artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz