Kurul Sözcüsü Abbas Şirujen, ülkedeki yeni önlemleri duyurdu.

Buna göre, kapalı alanlardaki toplantı ve törenler 90 dakikayla sınırlandırıldı.

Kurumsal toplantılarda en fazla 30 kişi, dini ve kültürel toplantılarda ise alanın yüzde 20'sinin dolu olması kuralı getirildi.

Sivil uçak seferleri yüzde 60 kapasiteyle yapılacak. Camilerde itikafa girenlere de en az 3 doz aşı şartı getirildi.

Yeni tedbirlerin 2 hafta sürmesi planlanıyor.

İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan COVID-19 vakalarıyla ülkede salgının 6'ncı dalgasına girildiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine ülkede bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 132 bin 934 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 6 milyon 619 bin 85'e ulaştı.