Umman Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlıktan bir heyet, elçiliğin açılış işlemlerini başlatmak üzere Ramallah'a gidecek." ifadesi kullanıldı.

استمرارا لنهج #السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة #فلسطين على مستوى سفارة.وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) 26 Haziran 2019

Açıklamada söz konusu kararın, Umman'ın Filistin halkına verdiği destek kapsamında alındığı ifade edildi.

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün de devam eden ekonomi çalıştayı ile eş zamanlı olarak Umman'ın böyle bir karar alması dikkati çekiyor.

Umman, son zamanlarda çözüm için Filistin ile İsraillilerin bakış açılarını yakınlaştırmada rol oynadığı söylemini dile getiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen yıl 26 Ekim'de Körfez ülkelerinden Umman'ı ziyaret ederek Kral Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA