Rusya'nın Kubinka şehrinde 5. Uluslararası Askeri Teknik Forum Armiya-2019 düzenlendi.

Bin 300 işletme, aralarında tankların, savaş uçaklarının ve füze sistemlerinin olduğu 27 binden fazla askeri teknik ürününü tanıttı.

120 ülkeden askeri heyet katıldı.

Türk savunma sanayinden de örneklerin tanıtıldığı fuarda S-400 ve S-300 hava savunma füze sistemleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar fuardaki Türk stantlarını ziyaret etti.

Fuar, 30 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA