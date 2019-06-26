Amerikan yönetiminin güvenlik tehdidi gerekçesiyle Çin telekomünikasyon şirketi Huawei'ye uyguladığı yasağın delindiği iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Huawei'nin Amerikalı tedarikçileri, Çinli şirkete hala milyonlarca dolar değerinde ürün ve hizmet satıyor.

Yaptırımları delen Amerikan şirketleri arasında Intel ve Micron da yer alıyor.

Söz konusu şirketler ABD dışındaki ülkelerde üretim yapıyor. Ürünlerde "Amerikan malı" etiketi de kullanmıyor. Böylece Huawei'ye parça satmaya devam ediliyor.

Satışlar 3 hafta önce başladı

Huawei'ye uygulanan ambargonun, Amerikan şirketlerinin ürün ve servislerini ülke dışında üretip satması durumunda geçersiz kaldığına dikkat çekiliyor.

Gazetenin haberine göre, Huawei'ye satışlar 3 hafta önce başladı.

Amerikan şirketlerinin yasağı delmesi, Çinli şirketin cep telefonu ve sunucu satışlarına devam etmesinin yolunu açtı.

Kaynak: New York Times

